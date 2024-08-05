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محتجون يقتحمون مقر رئيسة الوزراء في دكا

أخبار دولية
2024-08-05 | 05:28
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محتجون يقتحمون مقر رئيسة الوزراء في دكا
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محتجون يقتحمون مقر رئيسة الوزراء في دكا

اقتحم آلاف المحتجين البنغلادشيين مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في دكا، بعدما أفاد مصدر مقرب منها وكالة فرانس برس بأنها غادرته في خضم تظاهرات عارمة تدعو إلى استقالتها.
     
وأظهر بث لقناة "بنغلادش 24" مشاهد تظهر حشودًا يقتحمون المقر الرسميّ لحسينة وهم يلوحون للكاميرا ابتهاجًا.

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