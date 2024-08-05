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إيران تؤكد "حقها القانونيّ" في معاقبة إسرائيل وردعها بعد اغتيال هنية
أخبار دولية
2024-08-05 | 05:32
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إيران تؤكد "حقها القانونيّ" في معاقبة إسرائيل وردعها بعد اغتيال هنية
شدّدت إيران على "حقّها القانونيّ" في الردّ على إسرائيل وردعها، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" اسماعيل هنية، في طهران الأسبوع الماضي، في عملية نسبتها الجمهورية الإسلامية لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحافيّ دوريّ: "نعتبر أنّ حقّنا في الدفاع عن أمننا القوميّ وسيادتنا وسلامة أراضينا هو حق لا جدال فيه."
وأضاف: "لا يحق لأحد التشكيك بالحق القانونيّ لإيران في معاقبة النظام الصهيونيّ وردعه عن التصرف المغامر."
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