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o
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قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني سيتلقى الضربة في المكان والزمان المناسبين
أخبار دولية
2024-08-05 | 06:31
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قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني سيتلقى الضربة في المكان والزمان المناسبين
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قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني سيتلقى الضربة في المكان والزمان المناسبين
أكّد قائد الحرس الثوري الايرانيّ اللواء حسين سلامي، أن "الكيان الصهيوني سيتلقى الضربة في المكان والزمان المناسبين".
ولفت سلامي في مؤتمر صحفي، الى أنه "عندما يتلقى الصهاينة ردا قويا وقاصما سيعلمون أنهم مخطئون".
وقال: "عملية الوعد الصادق كانت عملية استثنائية ومهمة في قلب كيان يدعي القوة".
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