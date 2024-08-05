وصول أكبر مسؤول أمني روسي إلى طهران

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء محادثات مع كبار القادة في إيران، بمن في ذلك الرئيس مسعود بزشكيان.



وقالت الوكالة إن شويجو وبزشكيان سيتناولان الوضع الأمني إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الثنائية.