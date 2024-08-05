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o
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o
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بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
أخبار دولية
2024-08-05 | 07:14
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بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن هجوم إيران و"حزب الله" على إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن موقع "أكسيوس" الإخباري.
وأشارت المصادر لـ "أكسيوس" إلى أن بلينكن قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سينتقمان، لكن ليس من الواضح بعد ما هو الشكل الذي سيتخذه الانتقام".
وفي الوقت نفسه، أوضح بلينكن بحسب المصادر، أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم المحتمل، لكنه أكد أنه قد يبدأ خلال 24-48 ساعة المقبلة.
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