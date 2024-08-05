مسؤول أمني روسي يزور إيران لتعميق التعاون

وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران الاثنين، وفق وكالات أنباء روسية وإيرانية، وسط مخاوف من توسع الحرب في المنطقة بعد اغتيال القائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.



وسيناقش شويغو الذي شغل أيضًا منصب وزير الدفاع الروسي السابق، مع الرئيس الجديد مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات بما فيها الامن، على ما ذكرت وكالة ريا نوفوستي.



وتأتي زيارة شويغو تلبيةً لدعوة من نظيره علي أكبر أحمديان، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، على ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.



وقالت الوكالة إن "الزيارة هدفها تعزيز التواصل وبحث القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية والسياسية الثنائية".



ودانت روسيا بشدة اغتيال اسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي.



واعتبر بزشكيان روسيا حليفًا استراتيجيًا مهما.