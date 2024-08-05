لوفتهانزا ستتجنّب أجواء العراق وإيران حتى السابع من آب

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية العملاقة أن رحلاتها ستتجنب الأجواء العراقية والإيرانية حتى السابع من آب على أقل تقدير، في ظل ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة.



وأفادت لوفتهانزا في بيان يأنه "بناء على تحليلها الأمني الحالي لن تستخدم الأجواء الإيرانية والعراقية حتى وفي السابع من.



وأوضحت الشركة أنه سيتم تعليق الرحلات إلى عمّان وإربيل حتى التاريخ ذاته وتعليق تلك المتوجّهة إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 آب.