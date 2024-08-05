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حريق كبير في خزانات وقود في منطقة حدودية بين إيران وأفغانستان

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن حريقًا اندلع في خزانات وقود اليوم الاثنين على الجانب الإيراني من منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة بين إيران وأفغانستان.