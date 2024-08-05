الجيش الأميركي ينهي سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

سحب الجيش الأميركي كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر، تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الإفريقية، بحسب وزارة الدفاع الأميركية.



وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان مشترك مع وزارة الدفاع في النيجر "اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأميركية من القاعدة الجوية 201 في أغاديز".