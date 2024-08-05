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عشرون قتيلا على الأقل في احتجاجات الاثنين في دكا

أخبار دولية
2024-08-05 | 10:05
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عشرون قتيلا على الأقل في احتجاجات الاثنين في دكا
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عشرون قتيلا على الأقل في احتجاجات الاثنين في دكا

قُتل عشرون شخصا على الاقل في أعمال عنف جديدة في عاصمة بنغلادش، بعدما اقتحم المتظاهرون مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي فرت في مروحية، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة وكالة فرانس برس.
     
وأفاد باكشو ميا مفتش الشرطة في مستشفى دكا بأن "لدينا عشرون جثة"، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية. 

وتحدث شهود وشرطيون آخرون عن وقوع مواجهات بين مجموعات متنافسة.

أخبار دولية

دكا

احتجاجات

بنغلادش

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