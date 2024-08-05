فيدان: تركيا ستقدم رسميا طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستقدم رسميا طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وكانت تركيا قد أعلنت في أيار أنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في الوقت الذي كثفت فيه الإجراءات المناهضة لإسرائيل بسبب هجومها على غزة، وأنها ستقدم طلبا بعد التحضيرات القانونية اللازمة.



وكان فيدان يتحدث في مؤتمر صحفي في القاهرة.