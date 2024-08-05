دعوة فرنسية-إماراتية- سعودية الى "ضبط النفس" في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاثنين "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط إلى "المسؤولية وضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي".



وأعلن ماكرون على منصة اكس أنه "أجرى محادثات مع الرئيس محمد بن زايد وولي العهد محمد بن سلمان حول الوضع في الشرق الأوسط، ندعو جميع الأطراف الى المسؤولية وضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي".



واعتبر المسؤولون أن "لا مصلحة لأحد في حصول تصعيد"، وذلك مع تنامي التوتر بين إسرائيل من جهة وإيران وحليفها حزب الله اللبناني من جهة أخرى.

