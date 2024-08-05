الأردن يطالب شركات الطيران بحمل وقود إضافي وسط توتر إيراني إسرائيلي

طلب الأردن من جميع شركات الطيران التي تهبط في مطاراته بأن تحمل وقودًا احتياطيًا يكفي لمدة 45 دقيقة، وهو ما يعتبره خبراء إجراءً احترازيًا في حالة وقوع هجوم إيراني على إسرائيل.



وتتجنب بعض شركات الطيران بالفعل المجالين الجويين لإيران ولبنان وتلغي الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان مع تزايد المخاوف بشأن صراع محتمل في المنطقة بعد مقتل عضوين بارزين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية الأسبوع الماضي.



وأصدرت السلطات الأردنية إشعارًا بخصوص سلامة الرحلات الجوية للطيارين (نوتام) يوم الأحد يطالب جميع شركات الطيران بحمل وقود احتياطي "لأسباب تشغيلية". ويسري هذا الإشعار حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يوم غد الثلاثاء.



وأوضحت مجموعة أوبسغروب، وهي منظمة تعتمد على العضوية وتتبادل معلومات مخاطر الطيران، في نشرة أن هذه الخطوة تأتي قبل الإغلاق المتوقع للمجال الجوي الأردني، وهي خطوة تحذيرية في حالة حدوث هجوم إيراني على إسرائيل.



وقال مارك زي، مؤسس أوبسغروب ورئيسها التنفيذي، لرويترز إن "إشعار نوتام الأردني مناسب لأنه في أثناء الهجوم الجوي على إسرائيل في نيسان، كانت المملكة الأردنية أول دولة تغلق مجالها الجوي بموجب نوتام، متقدمةً حتى على إسرائيل أو إيران أو العراق".



وأضاف: "الغرض من الخمس وأربعين دقيقة هو توفير ما يكفي من وقود إضافي للطائرة لمغادرة المجال الجوي الأردني والهبوط في مكان آخر".