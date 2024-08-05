قائد الجيش الأميركي في الشرق الأوسط يصل إلى إسرائيل والتقى هاليفي

وصل قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل الاثنين لتقييم الوضع الأمني وسط التوترات في المنطقة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.



والتقى كوريلا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي و"أجريا تقييما مشتركا للوضع على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، فضلا عن الاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.