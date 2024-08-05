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أوكرانيا تنفي تورطها في هجوم بمالي وتصف قرار قطع العلاقات بأنه قصير النظر
أخبار دولية
2024-08-05 | 12:49
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أوكرانيا تنفي تورطها في هجوم بمالي وتصف قرار قطع العلاقات بأنه قصير النظر
نفت أوكرانيا اليوم الاثنين ضلوعها في قتال في شمال مالي أدى إلى مقتل جنود ماليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر في تموز، ووصفت قرار مالي بقطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الواقعة بأنه "قصير النظر ومتسرع".
وأعلنت مالي أمس الأحد أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، ردًا على التعليقات التي أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن متمردين ماليين تلقوا المعلومات "الضرورية" لتنفيذ الهجوم.
ولم يؤكد يوسوف بشكل مباشر تورط كييف في الصراع في التعليقات التي نُشرت على موقع هيئة البث العامة الأوكرانية (سوسبلنه) على الإنترنت في 29 تموز.
وعبرت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم عن أسفها إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الانتقالية في مالي، مشيرةً إلى أنه تم دون دراسة شاملة لوقائع وظروف الواقعة.
وقالت في بيان: "أوكرانيا ملتزمة بشكل غير مشروط بمعايير القانون الدولي وحرمة سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى".
وأضافت أن أوكرانيا تحتفظ بالحق في اتخاذ كافة التدابير السياسية والدبلوماسية اللازمة ردًا على تصرفات مالي.
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