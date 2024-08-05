ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان بسبب القلق من تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل

ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وسط مخاوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل من جانب وإيران وحزب الله.



وكشفت المجلة، من دون أن تكشف عن مصادرها، أن القوات الجوية الألمانية تجهز أسطولا صغيرا من طائرات النقل (إيه400إم) لنقل الرعايا من بيروت إلى قبرص.