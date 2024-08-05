الأمم المتحدة: تسعة موظفين في الأونروا "قد يكونون شاركوا" في هجوم حماس في 7 تشرين الاول

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن تسعة موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "قد يكونون شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول والذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.



وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق "لدينا معلومات كافية لاتخاذ الإجراءات التي نتخذها - أي إنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة".