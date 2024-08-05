لندن تدعو إلى عودة الهدوء ونزع فتيل التوتر في بنغلادش

دعت المملكة المتحدة الإثنين الى عودة "الهدوء" و"نزع فتيل التوتر" في بنغلادش، حيث اعلن الجيش أنه سيشكل قريبًا حكومة انتقالية إثر فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.



وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: "على جميع الاطراف الآن أن يعملوا معًا لوضع حد لأعمال العنف واستعادة الهدوء والتوصل الى نزع فتيل التوتر".

