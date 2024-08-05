الخارجية الأميركية: بعثنا برسالة إلى إيران مفادها أن التصعيد ليس في مصلحتها

حض وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في اتصالات أجراها مع جميع الاطراف في الشرق الاوسط على تجنب "التصعيد"، مع تزايد المخاوف من هجوم ايراني وشيك على اسرائيل.



وشدد المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحافيين على أنه "من المهم أن يتخذ جميع الاطراف خطوات في الايام المقبلة في اتجاه الامتناع عن التصعيد وتهدئة التوترات".



وكشفت الخارجية الأميركية أنها بعثت برسالة إلى إيران مفادها أن التصعيد ليس في مصلحتها.