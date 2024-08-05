اطلاق صاروخين على قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق

أكدت مصادر أمنية ان صاروخين كاتيوشا أطلقا اليوم الاثنين على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.



وقالت المصادر انه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط خسائر بشرية أو أضرار داخل القاعدة.



وقال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.

