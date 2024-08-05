الاتحاد الاوروبي يضيف 28 شخصية بيلاروسية إلى قائمته السوداء

وسع الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوباته على بيلاروس بإضافة 28 شخصية إلى قائمة الأفراد الممنوعين من الإقامة في الاتحاد الأوروبي بسبب ضلوعهم "في القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان" في هذا البلد.



انشئت هذه القائمة السوداء الأوروبية في آب 2020، بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وتضم الأخير وابناءه، على خلفية قمع احتجاجات اندلعت رفضا لنتائج هذه الانتخابات المطعون في شرعيتها.



وبعد الإضافات الجديدة، أصبحت هذه العقوبات التي تهدف إلى تجميد الأصول وحظر الإقامة في الاتحاد الأوروبي، تطال 261 فردًا و37 كيانًا، على ما ذكر بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 27 دولة عضوًا.



وتضم القائمة الجديدة قضاة ومدعين عامين ومدراء سجون، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية معروفة، من بينهم إيرينا أكولوفيتش، مديرة وكالة الأنباء الوطنية "بيلتا"، ومقدم البرامج التلفزيونية نيكيتا راشيلوفسكي.

