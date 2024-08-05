كييف تأسف لقرار مالي قطع العلاقات مع أوكرانيا وتعتبره "متسرعا"

أعربت أوكرانيا الاثنين عن أسفها لقرار مالي "المتسرع" بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف المتهمة بالضلوع في هزيمة كبيرة للجيش المالي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في نهاية تموز أمام انفصاليين وجهاديين.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن "قرار الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، قصير النظر ومتسرع".



بعد هذه الهزيمة في نهاية تموز حيث قتل العشرات من مقاتلي مجموعة فاغنر والجنود الماليين بحسب الانفصاليين والجهاديين، ألمح مسؤول الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف الى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين لكي يتمكنوا من انجاز هجومهم.



واتهمت السلطات المالية يوسوف بأنه "اعترف عبر ذلك بضلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي" متهمة كييف "بدعم الإرهاب الدولي".