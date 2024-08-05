بلينكن يدعو أطراف النزاع بالشرق الأوسط لـ"كسر حلقة" العنف عبر وقف إطلاق النار في غزة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى "كسر حلقة" العنف عبر إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالباً كذلك باحتواء التصعيد مع استعداد إيران لتوجيه ضربة محتملة لإسرائيل.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ إنّ "التصعيد ليس من مصلحة أحد، لن يؤدّي إلا إلى مزيد من النزاعات ومزيد من العنف ومزيد من انعدام الأمن. من الضروري كسر هذه الحلقة عبر التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".