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إصابة أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق

أخبار دولية
2024-08-05 | 17:42
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إصابة أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق
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إصابة أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق

أعلن متحدث باسم البنتاغون إصابة أميركيين في ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي استهدف الإثنين قاعدة عسكرية في العراق.
     
وقال المتحدث إنّ "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أميركية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأميركيين".
     

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