الدفاعات الجوية في كييف تتصدّى لقصف روسي بالصواريخ والمسيّرات

تصدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية ليل الإثنين لقصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف ومحيطها حيث دوّت انفجارات عنيفة، بحسب ما أفاد مسؤولون ومراسلو وكالة فرانس برس.



وبدأ دويّ الانفجارات يُسمع قرابة الساعة 23,00 (20,00 ت غ) وشوهدت في سماء العاصمة خطوط منيرة ناجمة على الأرجح عن انطلاق صواريخ اعتراضية لإسقاط الصواريخ والمسيّرات المهاجمة.



وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على منصة تلغرام أنّ "الدفاعات الجوية تعمل في كييف. ابقوا في الملاجئ"، بينما سمع مراسل فرانس برس دويّ خمسة انفجارات كبيرة في حيّ بوزنياكي في شرق المدينة.