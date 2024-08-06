عباس: اغتيال هنية يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة

أكّد الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، أنّ اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة.



ولفت، في حديث لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى تعقيد المحادثات الرامية لحل الأزمة.



وقال عباس: "لا شك في أنّ الهدف من قتل هنية هو إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها."



وأوضح أنّه سيكون له تأثير سلبيّ على المفاوضات الحالية لإنهاء العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وأعلن مصدر دبلوماسيّ للوكالة أنّ عباس سيزور روسيا في الفترة من 12 حتى 14 آب.