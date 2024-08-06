فريق الأمن القوميّ أطلع بايدن وهاريس على المستجدات في الشرق الأوسط

أطلع فريق الأمن القوميّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن ونائبته كاملا هاريس على المستجدات، في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن البيت الأبيض.وأوضح البيت الأبيض أنّه أطلعه كذلك، على التهديدات، التي تشكّلها إيران وحلفاؤها للقوات الأميركية.