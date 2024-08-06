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o
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o
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قرار بسجن المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد عبير موسي
أخبار دولية
2024-08-06 | 01:00
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قرار بسجن المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد عبير موسي
قضت محكمة بسجن المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد عبير موسي، لمدة عامين بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات، وفق ما أعلنت إذاعة موزاييك التونسية.
وتقبع عبير موسي وهي زعيمة الحزب الدستوريّ الحر، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في السجن، منذ تشرين الأول الماضي.
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