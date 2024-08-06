قتلى وإصابات بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة عقابا في الضفة الغربية المحتلة

قُتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين وأُصيب سبعة آخرين، بنيران القوات الإسرائيلية، في بلدة عقابا، في محافظة طوباس، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأشارت إلى أنّ اثنين من المصابين في حالة حرجة.



وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأنّ القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة إنّ القتلى هم شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، وآخران يبلغان من العمر 19 عامًا، وفتى يبلغ من العمر 14 عامًا.