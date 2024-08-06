ميتا اعتذرت على إزالة محتوى من حسابي رئيس الوزراء الماليزيّ يتعلق باغتيال هنية

اعتذرت شركة ميتا بلاتفورمز على إزالة محتوى من حسابي رئيس الوزراء الماليزيّ أنور إبراهيم على فيسبوك وإنستجرام، يتعلق باغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية.



وقال متحدث باسم ميتا لرويترز، عبر البريد الإلكترونيّ إنّ المحتوى أعيد منذ ذلك الحين مع العلامة الصحيحة الخاصة بالأهمية الإخبارية.