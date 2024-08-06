ميلر: الولايات المتحدة حثّت بعض الدول على إبلاغ إيران بأنّ التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها

حثّت الولايات المتحدة بعض الدول، من خلال القنوات الدبلوماسية، على إبلاغ إيران بأنّ التصعيد، في الشرق الأوسط، ليس في مصلحتها، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.



ووصفها وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنّها "لحظة حرجة" بالنسبة للمنطقة.