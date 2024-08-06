قادة الاحتجاجات في بنغلادش يطالبون بتولي محمد يونس الفائز بنوبل الحكومة الموقتة

أكّد الطلاب، الذين نظّموا الاحتجاجات، في بنغلادش، بأنّهم سيضغطون، لإشراف محمد يونس على الحكومة الموقتة، بعد يوم على إطاحة رئيسة الوزراء وتولي الجيش السلطة.



وكان يونس قد حاز على جائزة نوبل.



وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز" ناهد إسلام، في تسجيل مصوّر: "قررنا بأن تُشكّل حكومة موقتة يكون الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها."



وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان، في بث على التلفزيون الرسميّ، استقالة الشيخة حسينة من منصبها كرئيسة للوزراء.



وأكّد أنّ الجيش سيشكّل حكومة موقتة.