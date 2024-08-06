بنغلادش تترقب تشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة رئيسة الوزراء

من المقرر أن يلتقي قائد الجيش في بنغلادش بقادة الاحتجاجات الطلابية اليوم الثلاثاء، في وقت تترقب فيه البلاد تشكيل حكومة جديدة بعد يوم من استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها البلاد في أعقاب احتجاجات شهدت أعمال عنف.



وقتل نحو 300 شخص وأصيب الآلاف في أعمال العنف التي اجتاحت بنغلادش.



وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أشار قادة المجموعات الطلابية الذين قادوا حركة احتجاجية على نظام للحصص في الوظائف الحكومية تحولت إلى دعوة لاستقالة حسينة إلى أنهم يريدون حكومة مؤقتة جديدة يكون محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام مستشارًا رئيسيًا لها.



وقال ناهد إسلام أحد المنظمين الرئيسيين للحركة الطلابية في مقطع فيديو على فيسبوك مع ثلاثة منظمين آخرين: "أي حكومة غير تلك التي أوصينا بها لن تكون مقبولة. لن نقبل أي حكومة يدعمها الجيش أو يقودها".



وأضاف: "أجرينا مناقشات مع محمد يونس ووافق على تلبية دعوتنا وتحمل هذه المسؤولية".



وحصل يونس (84 عامًا)، وكذلك بنك غرامين الذي أسسه، على جائزة نوبل للسلام في 2006 لعمله على انتشال الملايين من الفقر عبر منح قروض صغيرة تقل قيمتها عن مئة دولار للفقراء في المناطق الريفية في بنغلادش، لكن محكمة وجهت إليه اتهامات بالاختلاس في حزيران. ونفى يونس تلك الاتهامات.



وأفادت تقارير بأن يونس موجود حاليًا في باريس، ولم يرد على طلب من رويترز للتعليق حتى الآن.



وقال يونس لقناة تايمز ناو الهندية في مقابلة مسجلة إن أمس الاثنين يمثل "يوم التحرير الثاني" لبنغلادش بعد حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.



لكنه أضاف أن المواطنين غاضبون من الهند للسماح لحسينة بالهبوط هناك بعد مغادرتها داكا.