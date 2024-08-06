العاصفة المدارية ديبي تضرب شمال فلوريدا وتسبب وفيات وانقطاعًا للكهرباء

اجتاحت العاصفة المدارية ديبي شمال فلوريدا أمس الاثنين وقتلت عدة أشخاص في طريقها نحو جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا، ما ينذر بأسبوع من الأمطار الغزيرة والسيول في كافة أنحاء المنطقة.



وذكر المركز الوطني للأعاصير أن العاصفة التي تتحرك بوتيرة بطيئة اجتاحت ساحل خليج فلوريدا أمس الاثنين في نحو الساعة السابعة صباحا (11:00 بتوقيت غرينتش) بعد أن تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.



وقال مسؤولون إن أشجارًا سقطت جراء العاصفة تسببت في مقتل طفلة عمرها 12 عامًا وصبي عمره 13 عامًا في مقاطعة ليفي.



وأشارت الشرطة إلى أن شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا لقى حتفه بالقرب من فالدوستا في ولاية جورجيا عندما سقطت شجرة على شرفة منزل.



ووفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، فمن بين الضحايا الآخرين جراء العاصفة سائق فقد السيطرة على شاحنة على الطريق السريع، وامرأة عمرها 38 عامًا وابنها البالغ من العمر 12 عامًا.



ووفقًا لموقع باور أوتيدج، انقطعت الكهرباء عن نحو 150 ألف عميل في فلوريدا مساء أمس الاثنين، بانخفاض عن ذروة انقطاع طالت 350 ألف عميل. كما أظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية إلغاء مئات الرحلات من مطارات فلوريدا وإليها أمس.