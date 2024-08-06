مقتل شاب في قصف إسرائيليّ على جنين في الضفة الغربية

قُتل شاب في قصف إسرائيليّ على جنين، في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال الجيش الإسرائيليّ أن سلاح الجو شنّ هجمات على من وصفهم بأنّهم إرهابيون، خلال عملية نفذتها قوات الأمن، في جنين.



