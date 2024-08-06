كوريا الجنوبية تحظر سفر مواطنيها للمناطق الحدودية في إسرائيل ولبنان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها ستفرض حظرًا على سفر مواطني البلاد إلى المناطق الحدودية الخاصة في إسرائيل ولبنان اعتبارًا من غد الأربعاء وسط تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط.