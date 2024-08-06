استشهاد فلسطينيين خلال توغل إسرائيليّ في الضفة الغربية المحتلة

قُتل تسعة فلسطينيين، برصاص قوات اسرائيلية، خلال توغل، في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الاحمر الفلسطينيّ.



وقالت الوزارة إن أربعة فلسطينيين "استشهدوا في بلدة عقابا قضاء طوباس" شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.



وأكدت جمعية الهلال الاحمر أنّ طواقمها نقلت خمسة شهداء حتى اللحظة جراء قصف الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة.



وأكد الجيش الإسرائيليّ بدوره، أنّ طائراته ضربت "خلايا إرهابية مسلحة"، في منطقة جنين.