إنقاذ 75 مهاجرًا قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليونانيون إنقاذ 75 مهاجرًا، في منطقة شهدت، العام الماضي، واحدة من أسوأ حوادث غرق سفن المهاجرين، في البحر الأبيض المتوسط.



وكان هؤلاء الأشخاص على متن مركب شراعيّ، في جنوب غرب مدينة بيلوس الساحلية وسيُنقلون إلى ميناء كالاماتا، حسبما أفاد خفر السواحل دون ذكر جنسياتهم أو الميناء، الذي انطلقوا منه.