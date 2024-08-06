متحدث القضاء الإيرانيّ: عدم تنفيذ أي اعتقالات بخصوص جريمة اغتيال هنية

أعلن متحدث القضاء الإيرانيّ عدم تنفيذ أي اعتقالات بخصوص جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" إسماعيل هنية.



وأكّد أنّها مجرد إشاعات، حسب قناة "روسيا اليوم".



وأشار القضاء الإيرانيّ إلى أنّ طهران ستعمل على ملاحقة الولايات المتحدة قضائيًا في الأروقة الدولية جراء دعمها لاسرائيل.