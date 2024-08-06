رئيس الأركان الروسي يتفقد القوات في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف تفقد القوات الروسية على الجبهة في أوكرانيا.



وقالت الوزارة إن "غيراسيموف استمع إلى تقارير من القادة وحدد مهامًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها".



ولم تذكر الوزارة موعد الزيارة أو الموقع الذي شملته.



وتكررت زيارات غيراسيموف للقوات الروسية على الجبهة خلال ما يقرب من عامين ونصف العام من الحرب.