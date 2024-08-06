في الصين.. اصابات بالجمرة الخبيثة

أعلن إقليم شاندونغ بشرق الصين إصابة خمسة أشخاص بالجمرة الخبيثة وإغلاق مزرعة لتربية الأبقار بعد رصد تفشي المرض في الإقليم الزراعي.



وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في منطقة يانغو بالإقليم في بيان عبر منصة وي تشات إنه تم إعدام كل المواشي في المزرعة.



وأضاف أن خمسة عمال في المزرعة كانوا على اتصال مباشر بالحيوانات أصيبوا بالجمرة الخبيثة الجلدية ويخضعون حاليا للعلاج في العزل. وذكر المركز في البيان "الجمرة الخبيثة الجلدية مرض حيواني معد لكن يمكن الوقاية منه والسيطرة عليه وعلاجه، وانتقاله بين البشر أمر نادر". والجمرة الخبيثة عبارة عن بكتيريا موجودة بشكل طبيعي في التربة وتؤثر عادة على الحيوانات التي تصاب بالجراثيم الموجودة في التربة أو النباتات أو المياه الملوثة. وغالبا ما تصيب الحيوانات الآكلة للعشب مثل الأبقار والبغال والأغنام والخيول والحمير.



ولا يصاب الإنسان بالجمرة الخبيثة إلا عن طريق انتقال البكتيريا إلى داخل الجسم.