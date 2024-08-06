اليابان تحث مواطنيها على عدم السفر إلى إسرائيل

حثت وزارة الخارجية اليابانية مواطنيها على عدم التوجه لإسرائيل في تحذير سفر أصدرته اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وسبق أن حثت الوزارة أمس الاثنين رعاياها في لبنان على مغادرة البلاد.