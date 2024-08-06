زيلينسكي: أوكرانيا تخصص تمويلا إضافيا لبرنامجها الصاروخي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تخصص تمويلا إضافيا لبرنامجها الصاروخي المحلي في محاولة لجسر الهوة في القدرات العسكرية مع روسيا التي لديها مجموعة واسعة من الأسلحة بعيدة المدى.وتحاول أوكرانيا، التي تجعل إنتاج الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى أولوية منذ الغزو الروسي في شباط 2022، زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة مثل صاروخ نبتون، وهو صاروخ أوكراني مضاد للسفن يمكنه أيضا قصف أهداف برية.وقال زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام للتراسل: "جرى تخصيص تمويل إضافي لبرنامجنا الصاروخي. سيتم إنتاج مزيد من الصواريخ المحلية".ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.وفي تموز، قال الرئيس الأوكراني إن كييف تعمل على تقليل اعتمادها على الصواريخ التي يزودها بها حلفاؤها ومن بينها تلك المستخدمة للدفاع الجوي.