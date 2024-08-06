بايدن: اختيار كامالا هاريس لتيم وولتز مرشحا لمنصب نائب الرئيس "قرار ممتاز"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن كامالا هاريس اتخذت "قرارا ممتازا" باختيارها الحاكم تيم وولتز مرشحا لمنصب نائب الرئيس، وذلك بعدما انسحب بايدن منتصف تموز من السباق الى البيت الأبيض لصالح نائبته.



وكتب بايدن على منصة اكس إن الثنائي "سيكون صوتا قويا من أجل العمال والطبقة الوسطى الأميركية. سيكون المدافع الأشرس عن حرياتنا الفردية وديموقراطيتنا".