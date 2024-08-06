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فريق حملة ترامب يصف تيم وولتز مرشح هاريس لمنصب نائب الرئيس بأنه "متطرف ليبرالي خطر"

أخبار دولية
2024-08-06 | 12:11
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فريق حملة ترامب يصف تيم وولتز مرشح هاريس لمنصب نائب الرئيس بأنه &quot;متطرف ليبرالي خطر&quot;
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فريق حملة ترامب يصف تيم وولتز مرشح هاريس لمنصب نائب الرئيس بأنه "متطرف ليبرالي خطر"

ندد فريق حملة دونالد ترامب باختيار كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولتز كمرشحها لمنصب نائب الرئيس، واصفا اياه بأنه "متطرف ليبرالي خطر".
     
وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم فريق حملة الرئيس الجمهوري السابق: "على غرار كامالا هاريس، تيم وولتز هو متطرف ليبرالي خطر، وحلم هاريس وولتز" بتحويل الولايات المتحدة الى صورة كاليفورنيا يشكل "كابوس كل أميركي".

أخبار دولية

ترامب

كامالا هاريس

تيم وولتز

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