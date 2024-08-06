محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام مستعد لتولي رئاسة "حكومة انتقالية" في بنغلادش

أبدى محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام الثلاثاء، استعداده لتولي رئاسة حكومة انتقالية في بنغلادش، وذلك في تصريح خطي لوكالة فرانس برس غداة تولي الجيش مقاليد السلطة في البلاد وفرار رئيسة الوزراء الى الخارج.



وقال يونس: "لقد تأثرت بثقة المتظاهرين الذين يريدونني أن أترأس حكومة انتقالية"، مضيفا: "لقد وضعت السياسة دائما بعيدا (...) لكن اليوم، إذا كان من الضروري العمل في بنغلادش، من أجل بلدي، ومن أجل شجاعة شعبي، فسأقوم بذلك".



ودعا الى تنظيم "انتخابات حرة".