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عاهل الأردن يحذّر في اتصالات بماكرون وميلوني وترودو من "خطورة توسع الصراع"

أخبار دولية
2024-08-06 | 12:20
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عاهل الأردن يحذّر في اتصالات بماكرون وميلوني وترودو من &quot;خطورة توسع الصراع&quot;
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عاهل الأردن يحذّر في اتصالات بماكرون وميلوني وترودو من "خطورة توسع الصراع"

حذر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني خلال اتصالات هاتفية بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو من "خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم".
     
وبحث الملك مع ماكرون وميلوني وترودو "الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة"، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، داعيا الى "تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها".
     
وتزايدت المخاوف خلال الأيام الماضية من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنيّة في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت الأسبوع الماضي. وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب قاس". كما توعّد حزب الله بالانتقام لمقتل شكر. 
          
من جهة أخرى، أكد الملك عبد الله الثاني لماكرون وميلوني وترودو "أهمية الدفع باتجاه التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية"، وفق المصدر نفسه.

أخبار دولية

الأردن

الملك عبدالله الثاني

إيمانويل ماكرون

جورجيا ميلوني

جاستن ترودو

الصراع

إسرائيل

غزة

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