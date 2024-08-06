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إيلونيد مورغان... أول امرأة في ويلز تتولى رئاسة الوزراء
أخبار دولية
2024-08-06 | 12:22
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إيلونيد مورغان... أول امرأة في ويلز تتولى رئاسة الوزراء
أخبار دولية
إيلونيد مورغان
ويلز
رئاسة الوزراء
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