فرض غرامة على امرأة هتفت بشعار مؤيد للفلسطينيين في برلين

أصدرت محكمة في برلين الثلاثاء حكما بتغريم امرأة 600 يورو لأنها هتفت خلال تظاهرة بعبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، وهو ما وصفه محاميها بأنه "يوم أسود لحرية التعبير".



ودانت المحكمة المرأة البالغة 22 عاما والتي لم تذكر سوى اسمها الأول آفا م. باستخدام الشعار في تجمع غير مرخص له في منطقة نيوكولن في برلين في الحادي عشر من تشرين الأول، وفقا لمتحدثة باسم المحكمة.



وقالت المتحدثة إن استخدام المرأة للعبارة بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول "لا يمكن فهمه إلا على أنه إنكار لحق إسرائيل في الوجود وتأييد للهجوم".



ويرى البعض أن عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" هي دعوة للقضاء على إسرائيل، رغم أن آخرين يقولون إنها تدعو ببساطة إلى المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وحظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر استخدام هذه العبارة في تشرين الثاني في إطار حظر أنشطة حركة حماس الفلسطينية في ألمانيا. لكن الحظر مثير للجدل من الناحية القانونية، وأصدرت المحاكم في أجزاء مختلفة من ألمانيا أحكامًا مختلفة في قضايا تتعلق بهذه العبارة، ووجد العديد منها أنه يمكن أن يُسمح بها.



وقال محامي المرأة ألكسندر غورسكي إنه "يوم أسود لحرية التعبير". وصرح لوكالة فرانس برس: "كل ما أرادته موكلتي هو التعبير عن أملها في مستقبل من التعايش الديمقراطي للجميع في المنطقة"، مضيفًا أن موكلته ستستأنف القرار.