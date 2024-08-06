أمير قطر يبحث مع بايدن جهود الوساطة المشتركة لإنهاء حرب غزة

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي جو بايدن بحثا في اتصال هاتفي اليوم جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب في غزة وأحدث التطورات في القطاع الفلسطيني.